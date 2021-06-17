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В затопленной Керчи ввели режим ЧС

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Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В крымской Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации после затоплений из-за сильных ливней. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

Бороздин добавил, что оперативный штаб признал ситуацию как «чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования». Проводится спасательная операция по эвакуации населения, пострадавших разместят в гостиницах и базах отдыха, а также обеспечат трехразовым питанием.

Кроме того, власти усилили контроль за качеством воды в водопроводных сетях. Бороздин также призвал местных жителей не использовать воду в пищу.

Ранее стало известно, что на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что власти компенсируют ущерб местным жителям.

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