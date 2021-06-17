В Крыму выпало полторы месячной нормы осадков из-за мощных ливней

На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Об этом со ссылкой на МЧС региона сообщает РИА Новости.

«За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра», — рассказали изданию в гидрометцентре.

Так в Керчи оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, но эвакуация больных не планируется.

В селе Приозерное под Керчью затопило 18 жилых домой, власти эвакуировали четыре десятка человек.