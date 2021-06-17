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В Крыму выпало полторы месячной нормы осадков из-за мощных ливней

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Кадр: Kerch.FM / YouTube

На восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Об этом со ссылкой на МЧС региона сообщает РИА Новости.

«За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра», — рассказали изданию в гидрометцентре.

Так в Керчи оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, но эвакуация больных не планируется.

В селе Приозерное под Керчью затопило 18 жилых домой, власти эвакуировали четыре десятка человек.

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