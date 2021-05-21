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В Хакасии введен режим ЧС из-за паводков

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Хакасии из-за паводков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Согласно постановлению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, с 19:30 (по мск) 20 мая на всей территории региона начинает действовать режим ЧС. Данное решение было принято в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах, а также из-за угрозы осложнения ситуации.

В региональном главке МЧС отмечают, что самое тяжелое положение сейчас в городе Абза. Паводки в регионе вызваны продолжительными осадками и одновременным таянием снега в горах.

Ранее на юге Красноярского края, в Ермаковском районе, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. К резкому подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов привели растаявший снег в горах Ергак и обильные дожди на реках Кебеж и Оя, впадающей в Енисей. По данным на 18 мая, уровень воды поднялся выше критического на 20 сантиметров.

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