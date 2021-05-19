На юге Сибири уровень воды из-за паводков поднялся выше критического

На юге Красноярского края, в Ермаковском районе, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

К резкому подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов привели растаявший снег в горах Ергак и обильные дожди на реках Кебеж и Оя, впадающей в Енисей. По данным на вечер вторника, 18 мая, уровень воды поднялся выше критического на 20 сантиметров.

Подтопленными оказались 25 приусадебных участков, к девяти домам вода приблизилась к уровню фундамента. В жилых домах при этом, по сообщению из МЧС, воды нет. Из них эвакуировали 64 человека, в том числе 16 детей. Они отправились к родственникам, в то же время спасатели подготовили стационарный пункт временного размещения людей на базе физкультурно-спортивного центра.