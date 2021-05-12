Последствия наводнения в Хабаровском крае сняли на видео

В Хабаровском крае случилось одно из крупнейших наводнений за восемь лет. Последствия потопа на Дальнем Востоке попали на видео, ролик из одного из подтопленных домов публикует Readovka.

На кадрах видно, что вода стоит примерно до колена, мелкие предметы плавают. Чтобы спасти ценные вещи, крупную бытовую технику и мебель, хозяину жилья пришлось поднять их на высоту. При этом на видео мужчина передвигается по дому в резиновых сапогах.

По данным регионального управления МЧС, в Николаевском районе Хабаровского края в зоне паводка находятся шесть населенных пунктов, в которых подтоплены 58 жилых домов. Наиболее сложная ситуация в поселках Маго и Чнырраху. Во всем Николаевском районе объявлен режим ЧС, сообщает «Вести.ру».

В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка было подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.