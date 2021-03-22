Возлюбленные из-за наводнения остались без дома в день свадьбы

Возлюбленные Джошуа Эдж и Сара Соарс из австралийского штата Новый Южный Уэльс остались без дома в день своей свадьбы. Постройку унесло мощным потоком воды, вызванным наводнением. Об этом сообщает DailyMail.

Авария произошла утром в субботу, 20 марта, когда Эдж и Соарс должны были устроить свадьбу. Однако торжество пришлось отменить, так как на регион обрушился шторм. В итоге поток воды смыл дом, который пара арендовала в течение длительного времени.

По данным сайта Nine.com.au, из-за наводнения возлюбленные потеряли личные вещи и домашних животных, включая маленькую собаку по кличке Лили. «Было ужасно наблюдать за проплывающим мимо домом. Мы потеряли все. Наша маленькая собака была внутри. Мы любили всех наших животных. Я даже не хочу думать о том, что им пришлось пережить. Представляю, как собака была напугана в тот момент», — пояснил Эдж.

Через несколько часов после произошедшего пара узнала, что жители региона обнаружили выброшенный на берег деревянный сундук, принадлежащий Эджу. Вещь осталась от его брата, который погиб в автокатастрофе несколько лет назад. В итоге сундук передали владельцу. Вскоре местные жители организовали сбор средств на помощь паре. Им удалось собрать более 90 тысяч долларов (почти 6,7 миллиона рублей).

После аварии Эдж и Соарс подверглись критике в сети, так как не сразу рассказали о том, что арендовали дом, а не владели им. Родственник пары извинился, что ввел пользователей в заблуждение. Возлюбленных также обвинили в жестоком обращении с животными. Участники обсуждения предположили, что Эдж и Соарс могли попытаться спасти питомцев.

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