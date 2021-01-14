Дерево проткнуло крышу дома и прижало к кровати спящую американку

Жительница американского города Спокан в штате Вашингтон оказалась прижатой к кровати после того, как ночью часть ствола упавшего дерева проткнула крышу дома. В итоге женщина получила травму и была доставлена в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел ночью, когда женщина с мужем спала в своей кровати. Неожиданно потолок в комнате пробила часть дерева, которая откололась от ствола. Концы большой ветки оказались между спящими супругами и попали в матрас, прижав женщину. Пострадавшая смогла выбраться только с помощью спасателей. По словам ее сына, она повредила руку.

Причиной аварии стал сильный ветер, скорость которого в день инцидента достигала более 70 миль в час (около 113 километров в час). Из-за погодных условий в городе потрескались деревья, которые в итоге рухнули на дома. На данный момент здоровью пострадавшей американки ничего не угрожает.

В августе 2020 года 73-летняя жительница американского штата Индиана вместе с пятилетним внуком оказалась под обломками своего дома-трейлера, который перевернуло во время урагана. Спасателям удалось вытащить пострадавших — мальчик получил незначительные травмы, а его бабушка скончалась в больнице.

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