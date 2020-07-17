Спасение россиян во время урагана попало на видео

Город Муром во Владимирской области накрыл ураган, несколько человек спаслись во время стихии. Очевидцы сняли это на видео. Ролик опубликован в YouTube-канале «МУРОМ ТВ».

На кадрах видно, как идет сильный дождь, мощные порывы ветра поднимают в воздух огромный металлический лист, вероятно, рекламный баннер. Он с большой скоростью проносится прямо над головами двух человек, которые не успевают увернуться, пролетает еще несколько метров и падает на дорогу.

Ураган прошелся по региону 15 июля. В области повалено более 100 деревьев, припаркованные автомобили оказались под завалами. Пострадавших нет.