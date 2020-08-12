Женщина спасла внука в растерзанном ураганом доме и погибла

В американском штате Индиана 73-летняя женщина по имени Изабель Атенсио оказалась под обломками своего перевернутого дома-трейлера после урагана. Она спасла пятилетнего внука, но сама позже скончалась в больнице, пишет The Guardian.

Ураган буквально растерзал мобильный дом Изабель, в котором она находилась с внуком. Когда спасатели вытащили женщину из-под обломков, они обнаружили в ее руках мальчика. Вскоре Изабель умерла. Ребенок получил незначительные травмы.

Мощный ураган разразился на востоке штата Небраска, пронесся по Айове и дошел до Индианы. Он обесточил жилые районы, повалил деревья и перевернул машины и дома. Наибольший ущерб нанесен сельскому хозяйству — в Айове оказалась уничтожена треть всех посевов кукурузы. «Это самый сильный ущерб, нанесенный ветром посевам и постройкам, который я когда-либо видел на территории штата», — рассказал The Guardian один из фермеров.

Жертвой стихи стал и 63-летний велосипедист по имени Томас Роуленд. Из-за ветра на велосипедную дорожку в штате Айова упали несколько больших деревьев, одно из них сбило мужчину. Он погиб.

В конце июля Ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа». Видео, на котором предположительно запечатлен момент разрушения участка стены, разместил у себя в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль.

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