Трамп ввел режим ЧС из-за мощного урагана

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас, пострадавшем от мощного урагана «Ханна». Соответствующий указ он подписал в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте Белого дома.

Он распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных.

«Ханна» — первый ураган сезона в Атлантическом океане. Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма в ночь на пятницу, 24 июня. На следующий день он усилился до урагана. Несмотря на его последующее ослабление, сохраняется угроза сильных ливней, которые могут перерасти в наводнения и привести к тому, что реки выйдут из берегов.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метра в секунду. При увеличении скорости ветра до 33 метров в секунду он становится ураганом. Сезон ураганов продолжается в Атлантике с начала июня до конца ноября.