Семь человек стали жертвами проливных дождей в Таджикистане

Как минимум семь человек стали жертвами схода селевых потов в Хатлонской области Таджикистана, вызванных затянувшимися проливными дождями. Видеозапись разгула стихии публикует Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

На представленных кадрах видно, как дождевые потоки затопили улицы нескольких населенных пунктов, а русла рек наполнились грязью и большим количеством камней. Люди спасаются от стихии на изолированных участках дорог и возвышенностях, многие здания оказались фактически отрезаны из-за затопления дорог и тротуаров.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны, из семи погибших, пятерых человек стихия настигла во время поездки на легковых автомобилях, и они не смогли выбраться из транспорта. Один человек умер из-за схода селя, пока пас коров.

Отмечается, что проливные дожди уже успели разрушить в стране десятки ветхих строений, повредить мосты, размыть дорожные полотна. «Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, откачивается вода из подвалов, расчищаются дороги, приусадебные участки», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиком, непогода продлится в Таджикистане как минимум до 14 мая.

Ранее под угрозой схода гигантского оползня оказалась грузинская столица Тбилиси. Из-за трещины в скале груды камней, песка и щебня движутся в сторону города со скоростью в пять сантиметров в сутки, глубина разлома составляет не менее 18 метров.