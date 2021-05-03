Глава МИД Латвии пригрозил запретить зиму

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил включить зиму в перечень персон нон грата. Об этом он написал в своем Facebook.

«Если так будет продолжаться, то зиму придется внести в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну», — заявил он. Так министр отреагировал на прогноз погоды, согласно которому в понедельник, 3 мая, в стране ожидается дождь со снегом.

23 апреля страны Прибалтики приняли решение объявить персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России ожидаются аномальные ливни и грозы из-за надвигающегося циклона с запада. По его словам, в Москве ожидается выпадение 44 процентов месячной нормы осадков. Наиболее сложные метеоусловия прогнозируются на 3 мая в период с полуночи до девяти часов утра.