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Россиян предупредили об аномальных ливнях

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Центральной России ожидаются аномальные ливни и грозы из-за надвигающегося циклона с запада. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РБК.

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — сообщил Тишковец.

Он добавил, что в Москве ожидается выпадение 44 процентов месячной нормы осадков. Наиболее сложные метеоусловия прогнозируются на 3 мая в период с полуночи до девяти часов утра.

По словам синоптика, в Смоленской и Брянской областях ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду, а в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области пройдут грозы.

Атмосферное давление упадет и составит 735 милиметров ртутного столба.

Ранее жителей Центральной России предупредили о климатических качелях в мае. Начало месяца будет прохладным, а позже потеплеет с превышением нормы.


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