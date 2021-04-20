Россия
 
Последние новости
Путин дал детям силовиков преимущество при поступлении в вузы
Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России
Суд освободил от наказания осужденного за коррупцию экс-главу Коми Гайзера
Глава МОК назвал главную проблему Суперлиги
Саакашвили собрался в Грузию
К месту строительства «Северного потока-2» начали стягивать суда снабжения
Apple ускорит 5G в iPhone
Госдума приняла первый в истории законопроект о сокращении выбросов в атмосферу
Африканские террористы сожгли украинские бронетранспортеры при отступлении
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичам пообещали рекордные за 73 года дождь и снег

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москвичам пообещали рекордные за последние 73 года дождь и мокрый снег, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 апреля, со ссылкой на синоптиков центра «Фобос».

Дождь начнется 20 апреля и продлится 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении. Местами возможен мокрый снег, порывы ветра составят до 15 метров в секунду.

Жителей столицы предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и затруднении движения транспорта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в мае россиян ожидают климатические качели. По его словам, начало месяца для жителей Москвы и Центральной России будет прохладным, позже потеплеет с превышением нормы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам описали разрушительные последствия глобального потепления для страны
Россиянам пообещали климатические качели в мае
Россиянам спрогнозировали погоду на лето