Москвичам пообещали рекордные за 73 года дождь и снег

Москвичам пообещали рекордные за последние 73 года дождь и мокрый снег, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 апреля, со ссылкой на синоптиков центра «Фобос».

Дождь начнется 20 апреля и продлится 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении. Местами возможен мокрый снег, порывы ветра составят до 15 метров в секунду.

Жителей столицы предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и затруднении движения транспорта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в мае россиян ожидают климатические качели. По его словам, начало месяца для жителей Москвы и Центральной России будет прохладным, позже потеплеет с превышением нормы.