Россиянам спрогнозировали погоду на лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предварительно спрогнозировал теплое лето на большей части страны.

При этом синоптик предупредил, что данный прогноз неуверенный, он будет уточняться и детализироваться. Вместе с тем, говорить о том, будет ли лето в этом году ранним или поздним, пока невозможно. Вильфанд объяснил, что для каждого региона и широтной зоны существуют свои нормы, поэтому климатического определения лета нет. «Есть понятие "естественный синоптический сезон", но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось», — пояснил он.

Метеоролог отметил, что лето делится на две половины. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая — в конце июня — начале июля, однако четких дат их начала нет. «Бывает плюс-минус две недели», — добавил он. Вильфанд указал, что в агрометеорологии существует понятие «наступление лета», когда температура достигает 10 градусов и выше и начинается вегетация сельхозкультур. Однако и с этой точки зрения предсказать дату наступления лета тоже невозможно. «Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в Европейской России и в Московском регионе, в частности, температура летом будет около и выше нормы. При этом погода может быть неоднородной, но она не будет засушливой или сырой. Не стоит рассчитывать, что «как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет». Будут и вспышки жары с засухой, и затяжные дожди. Синоптик добавил, что точно предугадать погоду заранее и на такой большой срок практически невозможно, прогноз вероятен на 65-70 процентов.