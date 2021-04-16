В Гидрометцентре дали прогноз на лето в России

В Европейской России и в Московском регионе в частности температура летом будет около и выше нормы. При этом погода может быть неоднородной, но она не будет засушливой или сырой. Такой прогноз в разговоре с «Москва 24» дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что температурная норма в июне составляет плюс 16,6 градуса, в июле — 18,2 градуса, в августе — 16,4. Эти цифры составляются на основе ночных, вечерних, утренних и дневных температур в течение месяца.

По его словам, лето ожидается нехолодным. При этом не стоит рассчитывать, что «как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет». Будут и вспышки жары с засухой, и затяжные дожди. При этом осадки также будут в пределах нормы, но ливни могут быть резкие и взрывные, например, с шквалистым ветром. «Мы будем предупреждать о них заранее, однако прогнозировать их можно с меньшей заблаговременностью, чем зимние осадки», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что точно предугадать погоду заранее и на такой большой срок практически невозможно. Озвученный им прогноз вероятен на 65-70 процентов. «Когда речь идет о долгосрочных прогнозах, это усредненные характеристики, контурные, теоретические», — заключил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что май в России будет теплым, но возможны и холодные дни.