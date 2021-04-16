Россиянам рассказали о погоде в мае

Май в России будет теплым, но не исключены короткие периоды похолодания. О погоде рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

По словам Паршиной, температура воздуха будет находиться в пределах либо выше нормы. При этом в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе показатели не достигнут необходимых значений. Ночью средняя температура будет 10-12 градусов, днем — 19-24.

«В принципе, довольно комфортно, но в мае на юге может быть и теплее», — считает Паршина. По ее словам, похожая ситуация ожидается в Алтайском крае и в Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края, а также в Томской и Кемеровской областях.

В средней полосе России ожидается 10 градусов ночью и от 20 и выше днем, а при похолодании — от 2 до 7 ночью и от 11 до 16 днем. На Дальнем Востоке будет обычная для этого месяца погода: 5-10 ночью, 15-20 градусов днем. Теплее обычного будет на востоке Таймыра и в Якутии — там ожидается до плюс 10 градусов.

На юге европейской части России, в центре и на Северо-Западе ожидаются осадки в пределах нормы. Сильные дожди, предположительно, пройдут в Брянской, Курской, Белгородской областях, на северо-востоке Якутии, в Амурской области, в центре Хабаровского края, а также на Ямале.