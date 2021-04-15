Россиянам пообещали похолодание и аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Европейской России аномальное тепло, которое сохранится несмотря на похолодание. Его прогноз передает РИА Новости.

По словам синоптика, в воскресенье, 18 апреля, по отношению к нынешним показателям воздух похолодает на семь-восемь градусов, однако все равно будет на три градуса выше нормы. «Температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет», — подчеркнул он.

При этом ночные температуры заметно понизятся. Так, в ночь на субботу, 17 апреля, температура будет плюс пять-семь, а затем плюс один-шесть градусов. Однако это все равно выше нормы на три градус, отметил Вильфанд.

В пятницу и субботу, 16 и 17 апреля, ожидается до 15-16 градусов и небольшой дождь. «В воскресенье и понедельник опять восстанавливается антициклональный режим погоды, но уже воздушные массы будут другие», — объяснил синоптик. Поэтому с 18 апреля температура воздуха будет около 10-15 градусов выше нуля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве 14 апреля побила рекорд 59-летней давности. К 15:00 воздух на базовой столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,5 градуса.