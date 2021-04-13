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Названы сроки аномального тепла в России

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Аномальное тепло, которое установилось в Москве и некоторых регионах Урала, продержится еще два-три дня. Такие сроки назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова передает Ura.ru.

«Из-за антициклона мы ждем аномального тепла в центре европейской части страны, в Приволжском федеральном округе, на Урале. После этого произойдет плавное похолодание, по ночам — небольшие заморозки, но днем температура все равно будет превышать норму», — отметил он.

Специалист добавил, что к глобальному потеплению данная аномалия не имеет никакого отношения. По словам Леуса, теплые массы в регионы приносит антициклон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил приход аномального тепла в Европейскую часть России. Там проходит область высокого давления — хорошо развитая антициклональная деятельность. Он пояснил, что антициклоны протянулись с запада на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами.

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