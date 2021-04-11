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Россиянам объяснили приход аномального тепла

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости объяснил приход аномального тепла в Европейскую часть России.

По его словам, через центр Европейской России проходит область высокого давления — хорошо развитая антициклональная деятельность. Вильфанд пояснил россиянам, что антициклоны протянулись с запад на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами. «Один расположен далеко на западе, отрог Азорского антициклона, другой антициклон находится на востоке Азиатской части страны», — сказал он.

Синоптик также отметил, что в том числе наблюдается приток тепла с юга и юго-запада. По его словам, речь идет о настоящей весне. Так, температура будет намного выше многолетних значений. «Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух», — заключил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд назвал регион с «невероятной» температурной аномалией весной. По его словам, на три недели раньше потеплело в Ямало-Ненецком автономном округ — температура там превышает 10-12 градусов. Обычно это происходит в конце апреля.

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