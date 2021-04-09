Россиянам пообещали майскую погоду в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Центрального федерального округа (ЦФО) майскую погоду в апреле. Об этом сообщает ТАСС

«Амплитуда ночных и дневных температур заметно повышается, она будет, как летом», — рассказал синоптик. Так, 10 апреля в Москве и Подмосковье днем потеплеет до плюс 12-14 градусов, хотя ночью воздух по-прежнему будет около нуля. В воскресенье температура воздуха в регионе поднимется до 15-18 градусов выше нуля. «Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды», — рассказал он.

Такая погода продержится до середины следующей недели, в отдельных районах возможно потепление до плюс 20 градусов. После этого температурный фон немного понизится, отметил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд назвал регион с «невероятной» температурной аномалией весной. По его словам, на три недели раньше потеплело в Ямало-Ненецком автономном округ — температура там превышает 10-12 градусов. Обычно это происходит в конце апреля.