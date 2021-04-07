Гидрометцентр назвал регион с «невероятной» температурной аномалией весной

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регион с «невероятной» температурной аномалией весной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вильфанда, весна на три недели раньше пришла в Ямало-Ненецкий автономный округ — температура там превышает 10-12 градусов. Обычно это происходит в конце апреля.

«Это праздник весны для жителей северных широт», — заявил Вильфанд. Он добавил, что такая погода сохранится в течение пяти дней.

Ранее Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата. По его словам, это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Синоптик указал на необходимость инвестировать в обводнение и мелиорацию.