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Российский климатолог дал прогноз на лето

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Летом на европейской территории России будет теплее, чем обычно. Такой прогноз в интервью «Ленте.ру» дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

При этом он отметил, что говорить о погоде летом можно только гипотетически, потому что оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая. Какой будет зима, по его словам, предсказать практически невозможно.

Кроме того, Семенов отметил, что к концу недели ожидается сильное потепление и «резкий переход к майской погоде».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных, 10 и 11 апреля, в Москве начнется «супервесна». Температура в эти дни составит плюс 11-16 градусов, ночью будет не прохладнее 0-5 градусов. На следующей неделе в столице ожидается солнечная погода без осадков и потепление до плюс 20 градусов.

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