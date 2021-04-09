Российский климатолог дал прогноз на лето

Летом на европейской территории России будет теплее, чем обычно. Такой прогноз в интервью «Ленте.ру» дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

Я смотрел недавно сезонные прогнозы ведущих европейских центров, и они говорят, что лето на европейской территории и в западной части России в целом будет чуть выше нормы. Не экстремально жарким, но теплым — теплее, чем обычно

При этом он отметил, что говорить о погоде летом можно только гипотетически, потому что оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая. Какой будет зима, по его словам, предсказать практически невозможно.

Кроме того, Семенов отметил, что к концу недели ожидается сильное потепление и «резкий переход к майской погоде».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных, 10 и 11 апреля, в Москве начнется «супервесна». Температура в эти дни составит плюс 11-16 градусов, ночью будет не прохладнее 0-5 градусов. На следующей неделе в столице ожидается солнечная погода без осадков и потепление до плюс 20 градусов.