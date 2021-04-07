Москвичам пообещали «супервесну»

На выходных, 10 и 11 апреля, в Москве начнется «супервесна». Такое обещание озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В эти дни дневная температура составит плюс 11-16 градусов, ночью будет не прохладнее 0-5 градусов. На следующей неделе в столице ожидается много солнца, отсутствие осадков и до плюс 15-20 градусов днем.

Тишковец связал такую погоду с поступлением теплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в Москву в среду, 7 апреля, вернутся снег и заморозки — столичному региону пообещали тяжелые серые облака и усиление ветра. В четверг, 8 апреля, ожидается мокрый снег, который может сохраниться до утра пятницы.

Метеорологи также предупредили, что за несколько дней в Москве может выпасть примерно 20 миллиметров осадков — половина месячной нормы.