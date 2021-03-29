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Россиянам рассказали о погоде в апреле

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Классическая весенняя погода будет преобладать в средней полосе России в течение всего апреля. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, месяц ожидается малооблачный, с редкими и небольшими осадками, иногда в виде снега. «С умеренным суточным ходом температуры и с температурным фоном два-четыре градуса выше климатической нормы», — сказал он.

В начале апреля днем температура будет в районе плюс шесть-восемь градусов, иногда ночью может опускаться немного ниже нуля, возможны небольшие заморозки. В середине месяца днем прогнозируется плюс 11-13 градусов, ночью в среднем 0 – плюс 2. В последних числах дневная температура постепенно повысится до плюс 15‒17 и достигнет почти майских значений.

Старков добавил, что снежный покров в европейской части России сойдет почти полностью в первой половине апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что наступление весеннего тепла в этом году ожидается в середине или конце апреля.

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