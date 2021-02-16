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Метеорологи назвали сроки наступления весны в Москве

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Весна в этот год придет позже обычного, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает URA.RU.

По словам метеоролога, переход к плюсовым температурам в столичном регионе будет наблюдаться со сдвигом в несколько дней — в период с 5 по 10 апреля.

Кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова утверждает, что в апреле могут вернуться холода и снега, но по имеющимся прогнозам март уже будет достаточно теплым. «По прогнозу в первой декаде марта будет потеплее, но самый достоверный долгосрочный прогноз — это 80 процентов. Предварительно, конечно, март будет теплее. Но ветры сильнее», — пояснила специалист.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что март и первая половина апреля будут холодными, а май и летние месяцы — жаркими. На температуру воздуха в ближайшее время будет оказывать влияние снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины.

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