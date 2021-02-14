Синоптик назвал сроки наступления климатической весны в Москве

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления климатической весны в Москве. Как сообщил синоптик РИА Новости, март и первая половина апреля будут холодными, а май и летние месяцы — жаркими.

По словам Тишковца, снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, будет оказывать влияние на температуру воздуха. «По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков», — подчеркнул метеоролог.

Тишковец добавил, что холодной может быть и первая половина апреля. По его мнению, наступление климатической весны, которое обычно приходится на 27 марта, в этом году произойдет на неделю или две позже.

Снежный покров также сойдет позднее обычного: синоптик спрогнозировал, что в этом году это произойдет не раньше 15-20 апреля. При этом в лесах снег может оставаться до начала мая.

Вторая половина апреля, май и летние месяцы будут теплыми и местами жаркими, пообещал Тишковец. «Будет резкое наступление весны по всем фронтам, это вызовет, на мой взгляд, сложную паводковую ситуацию в этом весеннем сезоне», — заключил он.