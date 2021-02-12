В центр России вслед за снежным апокалипсисом вторгнутся аномальные холода

В Центральный федеральный округ России вслед за снежным апокалипсисом вторгнутся аномальные холода. На следующей неделе температура воздуха ночью может опускаться до минус 30 градусов, предупредил Гидрометцентр в штормовом предупреждении, опубликованном на сайте службы.

По данным синоптиков, с 14-го по 18 февраля температура воздуха будет примерно на 7-12 градусов ниже климатической нормы, затем произойдет похолодание. Преобладающая температура воздуха днем прогнозируется в районе минус 11 — минус 17 градусов.

Сильный снегопад продлится примерно до 15 февраля, предполагают в Гидрометцентре. Затем температура воздуха понизится еще на 2-6 градусов и установятся аномальные холода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается снежный апокалипсис — сильные снегопады продолжатся 36 часов. «Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — сказал синоптик.