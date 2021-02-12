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Россиянам спрогнозировали опасную погоду

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в Черноземье, Южном федеральном округе (ЮФО), Крыму, на Урале и в Нижнем Поволжье. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни там ожидаются сильные осадки всех видов, гололед и усиление ветра. «Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 15-25 метров в секунду. В горах Крыма порывы ветра будут достигать 35 метров в секунду.

Синоптик отметил, что неблагоприятная погода ожидается также в Нижнем Поволжье и на Урале, где будут сильные осадки, усиление ветра и гололед.

Ранее Вильфанд заявил, что до конца зимы сильные морозы могут повториться на территории Европейской России, однако они будут не такими, как сейчас. Кроме того, он отметил, что специалисты Гидрометцентра занимаются составлением прогнозов не только на среднемесячные значения температуры, но и на степень неоднородности погоды. По его словам, конфликтные индексы свидетельствуют о том, что будет неоднородный сезон.

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