Россиян из 12 регионов предупредили об опасной погоде

Россиян из 12 регионов страны будет ждать опасная погода на этой неделе, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Об этом пишет РИА Новости.

Так, работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в Камчатском крае, Магаданской области, республиках Крым и Адыгея, Краснодарском крае и на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

Ученые рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемой опасной погоде до органов управления для своевременных превентивных мер.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца зимы сильные морозы могут повториться на территории Европейской России, однако они будут не такими, как сейчас. Кроме того, он отметил, что специалисты Гидрометцентра занимаются составлением прогнозов не только на среднемесячные значения температуры, но и на степень неоднородности погоды. По его словам, конфликтные индексы свидетельствуют о том, что будет неоднородный сезон.