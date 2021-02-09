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Россиянам назвали сроки наступления весны

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. Его слова приводят «Известия».

Синоптик отметил, что по климатической норме весна приходит в центральные регионы страны к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля. По словам специалиста, в текущем году она наступит по графику, как и должно быть по средним многолетним данным.

«Хотя это не значит, что в марте не будет оттепелей или, наоборот, заморозков. Может быть и то, и другое», — сказал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что большую часть азиатской территории России ожидает аномально теплая по-зимнему неделя. В частности, температура в Якутии во вторник, 9 февраля, будет на 15-18 градусов выше нормы. Теплая погода ожидается также в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотке.

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