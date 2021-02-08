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Вильфанд назвал сроки потепления в европейской части России

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки потепления в европейской части России. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

По его словам, морозы ослабнут к выходным.

Ранее в понедельник Вильфанд рассказал, что большую часть азиатской территории России ожидает аномально теплая по-зимнему неделя. В частности, температура в Якутии во вторник, 9 февраля, будет на 15-18 градусов выше нормы. Теплая погода ожидается также в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотке.

Текущая неделя, по словам синоптика, в Центральной России вся будет холодной. По ночам ожидается до 20-25 градусов ниже нуля, днем — минус 13-18 градусов. В частности, в столичном регионе ночью похолодает до минус 30 градусов.

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