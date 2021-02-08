Россиянам рассказали о правильной одежде в морозы

Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал россиянам о правильной одежде в морозы. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Тяжельников, в холодную погоду необходимо одеваться в три-четыре слоя, между которыми будет сохраняться тепло. В частности, хорошо согревают тело ворсистые материалы и шерсть. Специалист посоветовал обязательно надевать шарф, даже если он кажется лишним, а также непродуваемый и закрывающий уши головной убор.

Обувь во время морозов должна быть теплой и свободной, чтобы с надетым теплым носком ступня не сдавливалась, а пальцы ног свободно двигались, отметил Тяжельников. Кроме того, он подчеркнул, что очень важно утеплять руки, так как из-за отсутствия жировой ткани они мерзнут быстрее.

Специалист обратил внимание на то, что одежда лишь удерживает тепло, а не согревает. Поэтому надевать шапку и перчатки лучше в тепле, а не на улице. А в случае долгого пребывания на морозе он посоветовал приобрести термоаксессуары: согревающие стельки, вкладки в перчатки и грелки для разных частей тела.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила россиян об аномальных холодах. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что морозная погода продлится до конца недели.