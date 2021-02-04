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Птицы стали замерзать на лету от аномальных морозов в российском регионе

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Фото: @ohotaamur

В Амурской области из-за аномальных холодов птицы начали замерзать на лету и падать на землю, сообщило региональное управление по охране животного мира в своем Instagram-аккаунте.

К посту прикреплена фотография самки фазана, которая «не выдержала морозов и обледенела». Снимок сделан в Воскресеновском заказнике.

«Для госинспекторов и охотоведов это печально, но неудивительно. В северных и центральных районах области всю неделю температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов», — говорится в публикации.

В управлении отметили, что в регионе последние годы не было случаев с замершими на лету птицами. Чтобы избежать таких ситуаций, их подкармливают пшеницей, кукурузой, зерноотходами.

По прогнозам синоптиков, морозы в области в ближайшее время сохранятся. Из-за холодов произошло несколько коммунальных аварий. Школьникам разрешено не ходить на занятия.

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