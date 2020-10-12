Россиянка приютила на зиму аиста и назвала его Васей

Россиянка Галина Оношенко из села Званное Курской области приютила аисту и на зиму и назвала его Васей. Об этой истории сообщает Telegram-канал Mash.

Птица со сломанной лапой и перебитыми крыльями притащилась к порогу частного дома санитарки. Вероятно, аиста подстрелили охотники. Поскольку местные жители считают души аистов живыми, прогнать гостя было нельзя. Женщина перевязала аиста, назвала Васей и оставила у себя.

Галина кормила аиста рыбой и лягушками, а раны обрабатывала мазью и меняла бинты. Через два месяца Вася поправился и полетел. Однако лететь на юг уже было поздно, поэтому зимовать птице придётся на родине.

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