Редчайший кенгуренок-альбинос родился похожим на отца

Самка гигантского серого кенгуру родила детеныша-альбиноса в заповеднике Panorama Garden Estate на полуострове Морнингтон в Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Владелица заповедника Аннамари Ван Руй (Annemaree Van Rooy) рассказала, что мать кенгуренка, которая имеет обычный темно-серый и коричневый мех, спарилась с кенгуру-альбиносом. Детеныша было легко заметить, когда он высунул голову из сумки матери. Кенгуренок не имел пигментации волос, глаз и кожи и был абсолютно белым.

Это не первый случай, когда в заповеднике рождаются кенгуру-альбиносы. «Первых альбиносов мы привезли из населенного пункта Бордертаун около восьми лет назад. Сейчас у нас около девяти альбиносов и белых кенгуру. Они довольно редкие и очень отличаются от сородичей», — пояснила Ван Руй.

Белые кенгуру, в отличие от альбиносов, имеют частичную пигментацию тела. У них белый мех, но глаза, нос и другие участки тела могут быть окрашены. Специалист по млекопитающим Марк Элдридж (Mark Eldridge) рассказал, что на каждые 50 или 100 тысяч животных встречается один альбинос или белый кенгуру.

Кенгуру с альбинизмом сложнее выживать в дикой природе. У них могут быть проблемы с охотой из-за плохого зрения, им непросто найти пару. На редких животных могут с большей вероятностью охотиться браконьеры.

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