Редчайшую белую ворону спасли и накормили мясом

В индийском городе Куддалор, штат Тамилнад, спасли редчайшую белую ворону. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Защитники животных поймали птицу необычного окраса, посадили в клетку и накормили мясом. Причина, по которой ей понадобилась помощь, не уточняется.

«Ворон белого окраса также называют альбиносами, — пояснил местный активист Селвам (Selvam). — Белая пигментация вызвана генетическими причинами или гормональной недостаточностью».

Белый окрас у ворон часто объясняется лейкизмом — частичной потерей пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Одно из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаза отсутствует.

Ранее белка-альбинос попала на видео в одном из дворов вблизи английского города Фавершам, графство Кент. Владелица дома Сабрина рассказала, что впервые белка по кличке Белоснежка появилась в марте 2019 года. С тех пор она регулярно приходила в поисках орехов и корма для птиц.