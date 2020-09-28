Житель российского города решил поселить стаи птиц в почтовых ящиках

Житель Самары установил на стене жилого дома больше сотни почтовых ящиков. Там он рассчитывает поселить стаи воробьев. Об этом сообщает «Самарская газета».

Арт-объект появился на улице Ленинградской и получил название «Воробьиный бульвар» или «Воробьиный квартал». Автор проекта художник Андрей Сяйлев и его помощники прикрепили на стену 150 ящиков и расположили их в пять рядов, согласно оттенкам — от темно-бордового до синего. Они собирали их по всему городу и даже нашли раритетные объекты. По задумке, ящики будут служить местом обитания птиц.

«Крыша, почтовые ящики — это естественная среда для воробьев. Этот проект о том, что человек выступает в партнерстве с другими биологическими видами в одном городском пространстве. Ящики отмирают, теряют свою функциональность и становятся маленькими домиками для колонии птиц. Их функционал изначально схож — домики для писем. Отсюда вытекает художественное заявление: мы так тоже можем жить, как птицы, как остальные члены биосферы, которые являются партнерами и сожителями человека на планете Земля», — рассказал Сяйлев.

Идея переоборудовать стену в жилище для птиц появилась у россиянина семь лет назад. Тогда он купил новую квартиру и во дворе дома увидел покрытую плющом внутреннюю стену. Мужчина заметил, что растение служит жильем для воробьев. Это наблюдение и вдохновило его на реализацию проекта. В ближайшее время ящики покроют защитным лаком, а рядом с ними посадят вьющийся виноград.

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