Рыбак спас прилетавшую к нему на судно 15 лет чайку

Житель американского штата Мэн спас чайку, прилетавшую к нему на лодку в течение 15 лет. Когда птица поранила лапу, мужчина решил помочь ей, сообщает CBS.

Чайка навещала рыбака каждый раз, когда он выходил в море. Мужчина дал ей кличку Красный Глаз. Несколько месяцев назад животное повредило лапу. Понимая, что с такой травмой птица не выживет, капитан Джон Маковски и его жена Дебби выловили ее и отвезли в Центр дикой природы.

Красный Глаз находился на лечении несколько недель. Все это время Джон переживал и начал думать о смене профессии. «Не знаю, почему я был настолько расстроен, но чего-то не хватало. Я раздумывал, сколько мне еще хотелось бы заниматься рыбной ловлей», — рассказал капитан.

Сейчас чайку вылечили и выпустили на свободу. Она снова прилетает на судно к Джону Маковски и наблюдает за рыбалкой.

Ранее сообщалось, что в английском городе Отли, графство Западный Йоркшир, шестилетний мальчик спас редкого ежа-альбиноса. Животное страдало от голода и обезвоживания.