Пес привел прохожего к попавшей в беду хозяйке и спас ее

В американском городе Глендейл, штат Калифорния, домашний пес по кличке Сэнди привел прохожего к оказавшейся в беде хозяйке Гвендоле Джонсон и тем самым спас ее. Запись с камеры видеонаблюдения опубликована на сайте KTLA.

Инцидент произошел 10 июля. На кадрах видно, как 11-летний Сэнди выбежал с участка и принялся лаять на проходящего мимо сборщика мусора Кирка Уайта. Мужчина понял, что произошло неладное, и побежал вслед за собакой. По его словам, такое поведение было нетипично для Сэнди.

Пес привел Уайта к своей 88-летней хозяйке Джонсон. Часом ранее женщина упала с крыльца и не смогла встать. Мусорщик помог американке подняться и убедился, что она не получила травму от падения.

«Мы все плакали, когда смотрели видео, — говорит внучка Джонсон, Шерил Малвар. — Сэнди постарался на славу». Малвар назвала Сэнди и Уайта героями дня.

Произошедшее натолкнуло Уайта на мысль о покупке собаки. «Я решил, что хочу собаку вроде Сэнди. Мы можем у них кое-чему поучиться», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида лабрадоры Белла и Сэди привели соседей к больной хозяйке, чем спасли ей жизнь. Соседи вызвали скорую помощь. В больнице хозяйке псов диагностировали инсульт.

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