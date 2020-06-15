Профессор спас кота из глубокого колодца, упал и был спасен собаками

Пожилой житель индийского города Ченнай, штат Тамилнад, вытащил кота из девятиметрового колодца, упал и был спасен собаками. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

10 июня 83-летний индиец, профессор на пенсии по фамилии Тайр (Tyre), обнаружил, что один из его домашних котов провалился в колодец. Он привязал к веревке лестницу и опустил ее вниз, чтобы питомец смог вскарабкаться наверх. Как только животное оказалось в безопасности, Тайр начал поднимать лестницу, поскользнулся и упал в колодец.

Оказавшись в ловушке, престарелый индиец начал звать на помощь и привлек внимание собак. Те подняли шум и оповестили домочадцев о произошедшем. Вскоре невестка Тайра вызвала бригаду спасателей. «Уровень воды в колодце был низкий, всего метр. Наши спасатели сразу же его вызволили», — отметил представитель пожарной службы, которая также прибыла на вызов.

Газета Daily Mail опубликовала видео спасательной операции. Тайру спустили в колодец фонарик и канат, которым он обвязал тело. Затем спасатели подняли его наверх. По предварительным данным, при падении мужчина не пострадал.

Отмечается, что до пенсии Тайр преподавал в престижном колледже Лойола. Профессор всегда отличался любовью к животным.

Ранее в июне сообщалось, что 29-летний житель Великобритании Джейкоб Робертс (Jacob Roberts), находившийся на Бали, упал в колодец глубиной четыре метра и провел там шесть дней. Мужчина оказался под землей, пытаясь спастись от преследовавшей его собаки.

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