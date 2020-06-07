Спасавшийся от собаки мужчина упал в колодец и просидел там шесть дней

29-летний житель Великобритании Джейкоб Робертс (Jacob Roberts), находившийся на Бали, упал в колодец глубиной четыре метра и провел там шесть дней. Как сообщает Gulf news, мужчина оказался под землей, пытаясь спастись от преследовавшей его собаки.

Робертс рассказал, что после попадания в колодец долго звал на помощь, но никто его не слышал. Только спустя шесть дней местный фермер, проходивший мимо, обратил внимание на крики мужчины и вызвал спасателей. Британец отметил, что провел все шесть дней в колодце без еды и воды.

В результате падения Робертс сломал ногу. По словам спасателей, после извлечения из колодца мужчина выглядел истощенным и травмированным.

Ранее сообщалось о жительнице американского штата Техас, которая провалилась в канализационный люк и несколько дней просидела под землей. Женщину нашли в яме на строительной площадке. В спасательной операции участвовали несколько окружных полицейских и бригада пожарных.

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