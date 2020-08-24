Шестилетний мальчик спас редчайшего ежика-альбиноса

Ребенок из английского города Отли, графство Западный Йоркшир, нашел на дороге и спас ежа-альбиноса, который страдал от обезвоживания и плохого питания. Об этом сообщает издание «Би-Би-Си».

Шестилетний Рубен Уиггинс (Ruben Wiggins) днем увидел на улице ежа и понял, что он нуждается в помощи. Еж прятался под машиной. Мать Уиггинса помогла ему забрать животное. Ежа, которого назвали Джек Фрост (Jack Frost), передали в организацию по спасению ежей Prickly Piggs.

Руководительница организации Дайана Кук (Diane Cook) рассказала, что сначала сотрудники Prickly Piggs подумали, что это домашний еж, который сбежал от хозяев. «Когда мы получили сообщение в Facebook, мы были озадачены описанием и подумали, что возможно, это домашний африканский карликовый еж, который сбежал у кого-то из дома. Когда Рубен приехал со своим отцом, мы были поражены этим крошечным белым колючим шариком с розовым носом и глазами — настоящим, редчайшим ежиком-альбиносом».

Когда Джека Фроста обследовали, оказалось, что он был при смерти: он страдал от сильного обезвоживания и истощения, был заражен клещами, блохами и личинками мух. Чтобы убрать их, потребовалось несколько часов. Ежа откормили и вылечили от внутренних паразитов. Когда состояние здоровья животного улучшится, его отпустят обратно в дикую природу.

В организации по спасению ежей подчеркнули, что обычно ежи ведут ночной образ жизни. Животным, которые находятся на улице днем, необходима экстренная помощь. Специалист по дикой природе доктор Тони Баннел (Toni Bunnell), которая в прошлом лечила ежей-альбиносов, сказала, что они хорошо выживают в дикой природе. «Хотя считается, что светлый окрас делает их более заметными для хищников, на самом деле это не проблема. Всего через несколько дней в дикой природе мех и колючки альбиноса становятся грязными и служат камуфляжем», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что изнуренные ежи переполнили «ежиные» больницы в Великобритании. Из-за дождливого лета 2019 года многие британские ежи дали приплод позже обычного, и тысячи ежат, появившихся на свет осенью, не успели отъесться перед зимней спячкой и страдали от голода.