Фламинго впервые за полвека долетел до Якутии

Якутские пастухи-коневоды обнаружили фламинго на льду озера Былах, которое находится в 600 километрах северо-западнее Якутска. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает NewsYkt. Фотографии птицы появились в Instagram, информацию изданию также подтвердили в администрации села Хатын-Сысы.

Коневоды занимались заготовкой льда на озере Былах, когда птица опустилась на замерзший водоем (сейчас в том районе около 30 градусов мороза).

Фото опубликовано @priroda_yakutia

«По словам специалистов, это серый фламинго. Теперь не знаем, что с ним делать. Выходили на связь с Комитетом охраны природы, они предложили перенаправить его в зоопарк "Орто Дойду"», — пояснили в администрации.

NewsYkt отмечает, что в 70-80-х годах XX века уже были случаи залета фламинго на территории Центральной и Западной Якутии.

Обычно фламинго обитают в Африке и Азии, а также встречаются на Кавказе.

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