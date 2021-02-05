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Россиянам рассказали о продолжительности аномальных холодов

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о продолжительности аномальных холодов, которые ожидаются в Центральной России. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, холодной будет вся следующая неделя, резкого повышения температуры не ожидается. «Аномалии будут заметно отрицательными до конца рабочих дней», — отметил он. Температура воздуха будет на семь градусов ниже нормы уже в воскресенье, в понедельник-вторник аномалия увеличится до восьми градусов. По ночам ожидается до 20-25 градусов ниже нуля, днем — минус 13-18 градусов.

Причиной холодов станет перемещение на европейскую территорию России холодных воздушных масс с северо-востока. Кроме того, вместе с понижением температуры будет повышаться атмосферное давление. В выходные ожидается пасмурная погода, однако в начале следующей недели будет солнечно, добавил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила россиян об аномальных холодах. Заметное снижение температуры начнется уже 5 февраля.

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