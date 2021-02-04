Россия
 
Последние новости
В России выявили 16 714 новых случаев коронавируса
Украина провозгласит независимость от российской электроэнергии
Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю
Раскрыты характеристики iPhone 13
Беременная женщина увидела на УЗИ очертания лица мертвого дедушки и испугалась
Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба
Полиция задержала 40 россиян с металлическими прутами перед массовой дракой
Юристка бросила работу и прославилась благодаря откровенным снимкам
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе безопасности
Турист изнасиловал массажистку на вилле в популярной арабской стране
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптики предрекли «глубочайшее дно» в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве на следующей неделе температура достигнет «глубочайшего дна». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Как предрек синоптик, 8 и 9 февраля, в понедельник и вторник, выйдет скандинавский циклон, сохранится северная тяга ветров, также включится «радиационное выхолаживание».

По словам Тишковца, в понедельник ночью ожидается минус 21-26, по области — до минус 29. Днем ожидается до минус 15-20 градусов.

Во вторник температура достигнет минус 20-30 ночью, днем — минус 16-21. По словам Тишковца, это «супер аномальный холод» и таких морозов в Москве не было почти 10 лет.

Ранее россиян предупредили об аномальных холодах в центральной части страны. Заметное снижение температуры начнется уже 5 февраля — ожидается минус 9-11 градусов днем и минус 14 ночью. Шестого февраля ночью ожидается минус 13-18 ночью, минус 10-15 — днем. 7 февраля ночью — до минус 22, днем — до минус 17 градусов.

В начале следующей недели на севере Поволжья, в Архангельской и Курской областях пройдут сильные снегопады. В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму ожидаются дожди со снегом

.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах
Москвичей предупредили об аномальной погоде в феврале
Россиянам предсказали 20-градусные морозы