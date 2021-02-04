Синоптики предрекли «глубочайшее дно» в Москве

В Москве на следующей неделе температура достигнет «глубочайшего дна». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Как предрек синоптик, 8 и 9 февраля, в понедельник и вторник, выйдет скандинавский циклон, сохранится северная тяга ветров, также включится «радиационное выхолаживание».

По словам Тишковца, в понедельник ночью ожидается минус 21-26, по области — до минус 29. Днем ожидается до минус 15-20 градусов.

Во вторник температура достигнет минус 20-30 ночью, днем — минус 16-21. По словам Тишковца, это «супер аномальный холод» и таких морозов в Москве не было почти 10 лет.

Ранее россиян предупредили об аномальных холодах в центральной части страны. Заметное снижение температуры начнется уже 5 февраля — ожидается минус 9-11 градусов днем и минус 14 ночью. Шестого февраля ночью ожидается минус 13-18 ночью, минус 10-15 — днем. 7 февраля ночью — до минус 22, днем — до минус 17 градусов.

В начале следующей недели на севере Поволжья, в Архангельской и Курской областях пройдут сильные снегопады. В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму ожидаются дожди со снегом

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