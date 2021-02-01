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Москвичей предупредили об аномальной погоде в феврале

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В первой половине февраля Москву ожидает аномальный холод, однако со временем температура вернется в норму, предупредил синоптик центра погоды «Фобос». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 февраля.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила агентству, что сильное похолодание придет в Москву в пятницу, в выходные столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

«Минимальная температура в субботу — минус 15 - минус 20. (...) В воскресенье не исключено, что морозы в ночные часы будут еще более крепкими, то есть в выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 7-8», — рассказала специалист.

Ранее сообщалось, что к середине следующей недели в Центральной России ожидается похолодание до 20 градусов.

Между тем аномально теплый февраль ожидает россиян из Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии.

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