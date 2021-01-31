Россиян предупредили о наступлении аномальной погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил жителей страны о наступлении аномальной погоды в феврале.

По его словам, аномально теплый февраль ожидает россиян из Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии.

У жителей Дальнего Востока погода будет разная. Так, температура ниже нормы будет фиксироваться в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области, а выше нормы — на Чукотке и в Магаданской области.

«На остальных территориях температура будет около нормы», — заявил метеоролог. Он добавил, что погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к середине следующей недели в Центральной России ожидается похолодание до минус 20 градусов. По его словам, к среде, 3 февраля, температура вернется к климатической норме. Под утро будет до минус 9 — минус 14, а во второй половине дня — до минус 4 — минус 9. «И это только начало», — предсказал синоптик.