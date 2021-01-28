Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

В некоторые российские регионы в ближайшие два-три дня придет опасная погода, ветер может достигать 32-38 метров в секунду. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 28-30 января в Крыму ожидаются снегопад и отложение мокрого снега, температура понизится на восемь-десять градусов. «Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, 28-29 января — даже до 25 метров в секунду. Это опасные явления», — сказал синоптик.

Он отметил, что до 29 января включительно похожая картина прогнозируется и в Краснодарском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. В предгорных и горных районах Чечни и Ингушетии порывы ветра будут достигать 32 метров в секунду.

Во второй половине 28 января и в течение 29 января очень неблагоприятная погода с сильным снегом ожидается в Приморье. За 12 часов там выпадет 7-19 миллиметров осадков. Скорость ветра в целом по региону составит 15-20 метров секунду, на побережье — 25-30. Во Владивостоке порывы будут до 35-38 метров в секунду. «Конечно, будет и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка», — добавил Вильфанд.

В Московском регионе до конца рабочей недели также прогнозируются опасные погодные условия, в том числе сильная гололедица, снег и его налипание на провода и деревья.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей Центрального России о возвращении морозов до 14 градусов ночью и семи градусов днем.

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