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Россиян предупредили о возвращении морозов

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о возвращении морозов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, температура в ЦФО приблизится к климатической норме в начале февраля, в регион придут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем. «Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на два градуса выше нормы», — отметил Вильфанд. Он добавил, что февраль начнется «с уверенной и нормальной зимней погоды».

Ранее Вильфанд спрогнозировал рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января. Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики.

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